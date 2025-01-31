Главу РАЭК арестовали по наркотической статье

В Москве суд арестовал главу РАЭК Гребенникова по наркотической статье

Тверской районный суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по наркотической статье. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Гребенникова обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

Обвиняемого задержали 24 января на Самотечной улице с 2,22 граммами мефедрона. Полицейские считают, что он причастен к систематической торговле наркотиками.

В Мосгорсуде «Ленте.ру» подтвердили факт взятия Гребенникова под стражу, однако от других комментариев воздержались.

Ранее Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятке сотруднику полиции.

