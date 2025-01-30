Главу «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятках

Главу компании «Фонбет» Анохина арестовали на 2 месяца по делу о взятке

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятке сотруднику полиции. Об этом в четверг, 30 января, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Тверского суда.

На время следствия по делу о даче взятке должностному лицу на сумму в 60 миллионов рублей Анохина отправили в СИЗО.

Анохин признал свою вину по сути предъявленных обвинений. Помимо главы «Фонбет», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.