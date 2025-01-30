Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:10, 30 января 2025Силовые структуры

Главу «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятках

Главу компании «Фонбет» Анохина арестовали на 2 месяца по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятке сотруднику полиции. Об этом в четверг, 30 января, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Тверского суда.

На время следствия по делу о даче взятке должностному лицу на сумму в 60 миллионов рублей Анохина отправили в СИЗО.

Анохин признал свою вину по сути предъявленных обвинений. Помимо главы «Фонбет», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      В МВД Словакии раскрыли подробности дела о задержании гражданина Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше