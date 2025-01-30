Раскрыта сумма взятки по делу главы «Фонбета»

ТАСС: Главе «Фонбета» Анохину предъявят обвинения о взятке в 50 млн рублей

Следователи в скором времени готовятся предъявить обвинение гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину в даче взятки на сумму не менее 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он давно находился в разработке силовиков.

По коррупционному делу Анохина проходит замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Он задержан, с ним проводят следственные действия. Вместе с тем в правоохранительных органах опровергли информацию о задержании работника столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось о шести подозреваемых.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

