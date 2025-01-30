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11:56, 30 января 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма взятки по делу главы «Фонбета»

ТАСС: Главе «Фонбета» Анохину предъявят обвинения о взятке в 50 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание сотрудника московской прокуратуры по делу главы «Фонбета» опровергли

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Следователи в скором времени готовятся предъявить обвинение гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину в даче взятки на сумму не менее 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он давно находился в разработке силовиков.

По коррупционному делу Анохина проходит замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Он задержан, с ним проводят следственные действия. Вместе с тем в правоохранительных органах опровергли информацию о задержании работника столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось о шести подозреваемых.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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