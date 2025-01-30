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12:40, 30 января 2025Силовые структуры

Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

СК: Сумма взятки по делу главы «Фонбет» Анохина составила 60 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта сумма взятки по делу главы «Фонбета»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сумма взятки, фигурирующая в уголовном деле гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, выросла с 50 до 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, за эти деньги он пытался подкупить оперативника, чтобы избежать негативных последствий от проверки ФСБ по факту хищений бюджетных средств на его предыдущем месте работы. Взятка передавалась через посредников и была следственным экспериментом, в ходе которого правоохранительные органы вскрыли всю коррупционную цепочку.

Помимо главы «Фонбет», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Всем им предъявлены обвинения в даче взятки и посредничестве. Следователи провели с ними допросы, а также осуществили обыски и выемки документов. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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