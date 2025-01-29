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15:27, 29 января 2025Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для задержанного за передачу взятки главы «Фонбет»

Главе «Фонбет» Анохину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 млрд руб.
Варвара Митина (редактор)
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Кадр: FCongress / YouTube

Генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчину также могут оштрафовать на сумму до трех с половиной миллиардов рублей — 70-кратный размер взятки. По данным канала, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).

Сейчас Анохин находится на допросе. Правоохранители проводят обыски по адресам, связанным с ним.

О задержании топ-менеджера стало известно ранее. Он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы.

В «Фонбет» заявили, что Анохин уволился пару недель назад, чтобы заняться собственными проектами в сфере киберспорта и массового футбола.

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