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12:42, 29 января 2025Силовые структуры

В «Фонбет» прокомментировали задержание генерального директора

«Фонбет»: Задержание Анохина не имеет отношения к компании, он уволился ранее
Варвара Митина (редактор)
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Задержание генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина не связано с деятельностью фирмы. Об этом Mash сообщил совладелец «Фонбет» Михаил Маслов.

По словам Маслова, Анохин уволился «еще в январе». Временно исполняющим обязанности директора будет Константин Линев, добавил он

При этом Mash уточняет, что в открытых источниках Анохин все еще значится главой «Фонбет».

О задержании Анохина стало известно ранее. Он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы.

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