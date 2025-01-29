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12:33, 29 января 2025Силовые структуры

Бывший вице-президент Российского футбольного союза пытался подкупить силовика

Глава «Фонбет» Анохин пытался подкупить за 50 млн рублей сотрудника спецслужб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Глава «Фонбет» задержан за передачу взятки в 50 миллионов рублей силовику

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший вице-президент Российского футбольного союза, ныне возглавляющий букмекерскую компанию «Фонбет», Сергей Анохин пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Получившего деньги силовика также задержали. За какие услуги он получил незаконное вознаграждение, пока не раскрывается.

29 января стало известно о задержании Анохина. Его назначили гендиректором компании «Фонбет» в 2022 году. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки».

Издание Baza называет Анохина одним из самых влиятельных людей российского футбола.

В декабре 2024 года задержали инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, которого следователи обвинили в мошенничестве.

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