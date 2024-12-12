По делу главного инвестора футбольного клуба «Химки» задержали пятерых бизнесменов

ТАСС: по делу главного инвестора ФК «Химки» Садыгова задержаны пять бизнесменов

В Головинский суд Москвы поступило ходатайство об аресте главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова. Об этом сообщает ТАСС.

Садыгов обвиняется по по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В рамках этого дела следователи задержали пятерых бизнесменов.

Отмечается, что предпринимателей Игоря Вашунина и Салмана Юсупова суд отказался отправлять в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников футбольного клуба «Енисей» по подозрению в получении коммерческого подкупа.