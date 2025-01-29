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18:59, 29 января 2025Силовые структуры

Главного инвестора футбольного клуба «Химки» отпустили под залог в 20 миллионов рублей

Mash: Главного инвестора ФК «Химки» Садыгова отпустили под залог в 20 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
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Туфан Садыгов

Туфан Садыгов. Фото: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Главного инвестора футбольного клуба (ФК) «Химки» Туфана Садыгова отпустили под залог в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, сегодня стало известно, что в четверг, 23 января, суд освободил Садыгова из-под стражи под залог в размере 20 миллионов рублей. Вчера, 28 января, решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск у генерального директора «Фонбета» Сергея Анохина, задержанного по подозрению в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. В результате у него обнаружили и изъяли два миллиона долларов США.

По данным следствия, Анохин собирался за взятку добиться прекращения уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, арестованного за мошенничество.

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