Главного инвестора футбольного клуба «Химки» отпустили под залог в 20 миллионов рублей

Mash: Главного инвестора ФК «Химки» Садыгова отпустили под залог в 20 млн рублей

Главного инвестора футбольного клуба (ФК) «Химки» Туфана Садыгова отпустили под залог в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, сегодня стало известно, что в четверг, 23 января, суд освободил Садыгова из-под стражи под залог в размере 20 миллионов рублей. Вчера, 28 января, решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск у генерального директора «Фонбета» Сергея Анохина, задержанного по подозрению в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. В результате у него обнаружили и изъяли два миллиона долларов США.

По данным следствия, Анохин собирался за взятку добиться прекращения уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, арестованного за мошенничество.

