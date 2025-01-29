Российские силовики нашли два миллиона долларов при обыске у главы букмекерской компании

Два миллиона долларов нашли полицейские в ходе обыска дома у бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, задержанного по подозрению в даче взятки на сумму 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По коррупционному делу правоохранительные органы задержали шестерых, в их числе заместитель начальника УВД Восточного административного округа Москвы и сотрудник прокуратуры.
По данным следствия, Анохин собирался за взятку добиться прекращения уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, арестованного за мошенничество.
Туфан был освобожден недавно под залог в 20 миллионов рублей.
О задержании главы компании «Фонбет» Сергея Анохина сообщалось ранее 29 января. Его подозревают в передаче взятки силовику в размере 50 миллионов рублей.