Российские силовики нашли два миллиона долларов при обыске у главы букмекерской компании

Полиция изъяла 2 млн долларов в ходе обыска в доме главы «Фонбета» Анохина

Начало событий в новости По делу главы компании «Фонбет» задержали высокопоставленных силовиков

Два миллиона долларов нашли полицейские в ходе обыска дома у бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, задержанного по подозрению в даче взятки на сумму 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По коррупционному делу правоохранительные органы задержали шестерых, в их числе заместитель начальника УВД Восточного административного округа Москвы и сотрудник прокуратуры.

По данным следствия, Анохин собирался за взятку добиться прекращения уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, арестованного за мошенничество.

Туфан был освобожден недавно под залог в 20 миллионов рублей.

О задержании главы компании «Фонбет» Сергея Анохина сообщалось ранее 29 января. Его подозревают в передаче взятки силовику в размере 50 миллионов рублей.