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18:46, 29 января 2025Силовые структуры

Российские силовики нашли два миллиона долларов при обыске у главы букмекерской компании

Полиция изъяла 2 млн долларов в ходе обыска в доме главы «Фонбета» Анохина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости По делу главы компании «Фонбет» задержали высокопоставленных силовиков

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Два миллиона долларов нашли полицейские в ходе обыска дома у бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, задержанного по подозрению в даче взятки на сумму 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По коррупционному делу правоохранительные органы задержали шестерых, в их числе заместитель начальника УВД Восточного административного округа Москвы и сотрудник прокуратуры.

По данным следствия, Анохин собирался за взятку добиться прекращения уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, арестованного за мошенничество.

Туфан был освобожден недавно под залог в 20 миллионов рублей.

О задержании главы компании «Фонбет» Сергея Анохина сообщалось ранее 29 января. Его подозревают в передаче взятки силовику в размере 50 миллионов рублей.

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