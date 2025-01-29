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18:37, 29 января 2025Силовые структуры

По делу главы компании «Фонбет» задержали высокопоставленных силовиков

По делу гендиректора «Фонбет» Анохина задержали сотрудников МВД и прокуратуры
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По делу задержанного за передачу взятки генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали шесть человек, среди которых высокопоставленные силовики. Об этом в среду, 29 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, среди задержанных — заместитель начальника УВД Восточного округа Москвы Сергей Бивол и некий высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры. Их наряду с другими фигурантами подозревают в соучастии в даче взятки в 50 миллионов рублей.

О задержании главы компании «Фонбет» Сергея Анохина сообщалось ранее 29 января. Его подозревают в передаче взятки силовику в размере 50 миллионов рублей.

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