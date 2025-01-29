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12:01, 29 января 2025Силовые структуры

Глава «Фонбет» задержан за передачу взятки в 50 миллионов рублей силовику

В Москве задержали главу «Фонбет» Анохина за передачу взятки в 50 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина за передачу взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, получатель денег также задержан.

Сергей Анохин стал главой «Фонбет» в 2022 году. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года мужчина возглавлял футбольный клуб «Химки».

Ранее Центральный районный суд Волгограда арестовал заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина по делу о коррупции.

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