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13:04, 29 января 2025Силовые структуры

За бывшего главу букмекерской компании взялись российские следователи

РИА Новости: Следователи работают с задержанным экс-главой «Фонбет» Анохиным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший вице-президент Российского футбольного союза пытался подкупить силовика

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Следователи работают с бывшим гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным, задержанным по подозрению в даче взятки на сумму 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

С бизнесменом проводятся следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела.

Анохин пытался подкупить силовика, которого также задержали. За какие услуги он получил незаконное вознаграждение, пока не раскрывается.

29 января стало известно о задержании Анохина. Его назначили гендиректором компании «Фонбет» в 2022 году. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки».

Издание Baza называет Анохина одним из самых влиятельных людей российского футбола. В «Фонбет» заявили, что он уволился в январе.

В декабре 2024 года задержали инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, которого следователи обвинили в мошенничестве.

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