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16:16, 30 января 2025Силовые структуры

Прокуратура раскрыла детали по делу главы «Фонбет»

Посредники передали взятку от главы «Фонбет» Анохина на АЗС в Красногорске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Посредники, действовавшие от имени гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, передали 10 миллионов рублей оперативнику на АЗС в Красногорске 28 января. Такие детали расследования рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Московской области.

Посредниками выступили руководитель подразделения столичного управления МВД и частный детектив, причем взяткодателю они назвали сумму в шесть раз больше, чем планировали передать оперативнику. Сотрудник правоохранительных органов, получивший 10 миллионов рублей, участвовал в оперативном эксперименте под контролем ФСБ. После сделки силовики задержали всех участников коррупционной схемы.

В прокуратуре отметили, что Анохин решил подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы не допустить привлечения к уголовной ответственности по итогам проверки силовых структур.

Расследование дела экс-главы букмекерской компании находится на контроле прокуратуры.

Помимо главы «Фонбет», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Всем им предъявлены обвинения в даче взятки и посредничестве. Следователи провели с ними допросы, а также осуществили обыски и выемки документов. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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