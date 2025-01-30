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17:18, 30 января 2025Силовые структуры

Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

Прокуратура: Посредники обманули на 50 млн рублей главу «Фонбета» Анохина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Прокуратура раскрыла детали по делу главы «Фонбет»
Сергей Анохин

Сергей Анохин . Фото: Александр Щербак / ТАСС

Гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в попытке дать взятку силовику в размере 60 миллионов рублей, обманули посредники. Об этом рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Московской области.

Взявшиеся помочь Анохину с передачей денег — руководитель подразделения столичного управления МВД и частный детектив — предложили оперативнику 10 миллионов рублей, а взяткодателю заявили, что нужно 60 миллионов рублей. Таким образом, посредники намеревались оставить себе 50 миллионов рублей.

28 января на АЗС в Красногорске они передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, участвующему в оперативном эксперименте под контролем ФСБ. После сделки силовики задержали всех участников коррупционной схемы.

Анохин решил дать взятку еще в декабре 2024 года, когда до него дошли слухи, что он может стать фигурантом уголовного дела, уточняет Telegram-канал Mash.

По его делу уже задержан замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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