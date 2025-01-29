По делу главы компании «Фонбет» задержали шесть человек

По делу главы компании «Фонбет» Анохина силовики задержали шесть человек

В рамках дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина силовики задержали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все они проходят соучастниками во взятке в 50 миллионов рублей. По данным канала, среди задержанных заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры.

О задержании Анохина стало известно ранее. Он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

В компании «Фонбет» заявили, что Анохин уволился пару недель назад, чтобы заняться собственными проектами в сфере киберспорта и массового футбола.