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18:13, 29 января 2025Силовые структуры

По делу главы компании «Фонбет» задержали шесть человек

По делу главы компании «Фонбет» Анохина силовики задержали шесть человек
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В рамках дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина силовики задержали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все они проходят соучастниками во взятке в 50 миллионов рублей. По данным канала, среди задержанных заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры.

О задержании Анохина стало известно ранее. Он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

В компании «Фонбет» заявили, что Анохин уволился пару недель назад, чтобы заняться собственными проектами в сфере киберспорта и массового футбола.

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