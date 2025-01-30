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09:46, 30 января 2025Силовые структуры

Задержание сотрудника московской прокуратуры по делу главы «Фонбета» опровергли

Правоохранители опровергли задержание сотрудника прокуратуры по делу Анохина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правоохранители опровергли задержание сотрудника прокуратуры Москвы по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах подчеркнули, что никого из работников столичной прокуратуры не задерживали в рамках дела Анохина.

Ранее сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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