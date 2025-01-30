Задержание сотрудника московской прокуратуры по делу главы «Фонбета» опровергли

Правоохранители опровергли задержание сотрудника прокуратуры по делу Анохина

Правоохранители опровергли задержание сотрудника прокуратуры Москвы по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах подчеркнули, что никого из работников столичной прокуратуры не задерживали в рамках дела Анохина.

Ранее сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.