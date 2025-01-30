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18:20, 30 января 2025Силовые структуры

Глава «Фонбет» признал вину в даче взятки

Гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Анохин признал вину в даче взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин признал вину в даче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Анохин дал признательные показания.

Ранее в Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 60 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей. Анохин решил подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы не допустить привлечения к уголовной ответственности по итогам проверки силовых структур.

Помимо главы «Фонбет», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

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