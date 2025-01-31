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12:43, 31 января 2025Из жизни

Удачливая женщина сделала себе подарок на Рождество и разбогатела на 98 миллионов рублей

В США пожилая женщина купила лотерейный билет на Рождество и выиграла $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США пожилая жительница штата Мичиган купила себе на Рождество лотерейный билет и выиграла один миллион долларов (98 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

Удачливая 66-летняя женщина из округа Клинтон рассказала, что перед праздником сделала подарок в виде лотерейных билетов своим родственникам, а один приобрела для себя. По ее словам, после стирания защитной полосы на билете она сначала подумала, что разбогатела только на тысячу долларов (98 тысяч рублей), потому что невнимательно его рассмотрела.

«Я отсканировала его в приложении лотереи и была в абсолютном недоумении, когда на экране высветился один миллион. Я показала билет мужу и детям, а потом сразу же заперла его в сейф», — поделилась воспоминаниями американка.

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В конце января она приехала в офис лотереи и забрала приз. Женщина решила получить его единовременной выплатой, но с уплатой крупного налога. В итоге ей досталось 634 тысячи долларов (62,3 миллиона рублей). Американка рассказала, что собирается потратить приз на несколько путешествий, а остаток отложить.

Ранее сообщалось, что жительница американского штат Индиана выиграла в лотерею 500 тысяч долларов на Рождество. Счастливый билет она получила во время обмена подарками с коллегами.

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