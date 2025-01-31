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14:17, 31 января 2025Россия

Удар дрона по вышке с устройством связи ВСУ в Курской области попал на видео

Минобороны России опубликовало видео уничтожения системы связи ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Операторы дронов центра «Рубикон» уничтожили систему связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео с моментам атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах с камеры видно, как летательный аппарат быстро приближается к вышке, на которой установлено устройство, обеспечивающее связь между украинскими военными. Уже после запись обрывается.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео ударов артиллерии по солдатам ВСУ в Курской области. В результате экипаж самоходной установки «Мста-С» сорвал ротацию украинских сил, тремя выстрелами поразив опорные пункты противника, находившиеся в подвалах полуразрушенных зданий.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали госграницу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 31 января, с начала вторжения Киев потерял более 56 410 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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