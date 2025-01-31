Удар дрона по вышке с устройством связи ВСУ в Курской области попал на видео

Минобороны России опубликовало видео уничтожения системы связи ВСУ под Курском

Операторы дронов центра «Рубикон» уничтожили систему связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео с моментам атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах с камеры видно, как летательный аппарат быстро приближается к вышке, на которой установлено устройство, обеспечивающее связь между украинскими военными. Уже после запись обрывается.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео ударов артиллерии по солдатам ВСУ в Курской области. В результате экипаж самоходной установки «Мста-С» сорвал ротацию украинских сил, тремя выстрелами поразив опорные пункты противника, находившиеся в подвалах полуразрушенных зданий.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали госграницу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 31 января, с начала вторжения Киев потерял более 56 410 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.