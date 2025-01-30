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18:16, 30 января 2025Россия

Появились кадры ударов российской артиллерии по ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ артиллеристами в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры ударов российских артиллеристов по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

В боевых действиях по срыву ротации украинских военнослужащих принимали участие экипаж самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ.

«Артиллеристы совершили марш на огневые позиции и с трех выстрелов поразили опорные пункты ВСУ, находившиеся в подвалах полуразрушенных зданий», — говорится в сообщении.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.

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