Появились кадры ударов российской артиллерии по ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ артиллеристами в Курской области

Минобороны России показало кадры ударов российских артиллеристов по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

В боевых действиях по срыву ротации украинских военнослужащих принимали участие экипаж самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ.

«Артиллеристы совершили марш на огневые позиции и с трех выстрелов поразили опорные пункты ВСУ, находившиеся в подвалах полуразрушенных зданий», — говорится в сообщении.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.