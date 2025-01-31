Уехавший из России комик назвал удивившие его за границей факты

Комик Белый удивился тому, что за границей пользуются наличными

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, раскрыл удивившие его за границей факты. Их юморист перечислил в выпуске шоу «Ради чего?», доступном на YouTube-канале юмориста Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Белый рассказал, что хранит дома в сейфе наличные деньги, поскольку за рубежом ими часто пользуются. «Оказалось, в современном мире за пределами России важна наличка. Она существует», — добавил он.

В том же выпуске комик заявил, что открыл в Испании ИП и начал заниматься своим стартапом, после чего столкнулся еще с одной неожиданной особенностью. «Прожив в России долгие годы, имея ИП и бухгалтера, в целом ты никогда не соприкасался с какими-то налогами и еще чем-то. А здесь ты с этим сталкиваешься», — рассказал Белый.

Ранее юморист назвал необычную новогоднюю традицию в Испании. По словам Белого, в стране в преддверии новогодних праздников под елку принято ставить фигурки людей, изображающих дефекацию.