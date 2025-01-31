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17:19, 31 января 2025Россия

Угрожавшие расправой ушедшему на СВО россиянину удивились задержанию и покаялись

Угрожавшие расправой бойцу СВО петербуржцы удивились задержанию и покаялись
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Двое жителей Санкт-Петербурга, которые угрожали расправой бойцу, ушедшему на специальную военную операцию (СВО), удивились задержанию и покаялись на камеру. Видеоролик с извинениями россиян опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике мужчина с занесенными за голову руками объясняет, почему к нему наведались силовики. Он признается, что пребывает в шоке из-за того, что его беседа с другом и ее распространение по соцсетям могли привести к таким последствиям. Далее в кадре появляется товарищ, который также изумлен происходящим. Оба горожанина принесли извинения участникам боевых действий на Украине.

По сведениям «Mash на Мойке», в отношении мужчин уже возбудили уголовные дела.

До этого парни записали участнику спецоперации угрозы на видео со словами «по одной земле ходить не будем».

Мужчины на кадрах также оскорбляли представителей российской власти.

ЖЗЛ
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