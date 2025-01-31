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10:59, 31 января 2025Россия

Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Жители Петербурга записали видео с угрозами о расправе ушедшему на СВО бойцу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Двое жителей Санкт-Петербурга записали видео с оскорблениями и угрозами о расправе в адрес бойца, ушедшего на специальную военную операцию (СВО). Как стало известно «Фонтанке», в ролике они привели слова «по одной земле ходить не будем».

По сведениям издания, россияне стали разговорчивы после употребления алкогольных напитков. Их рассказ быстро распространился по соцсетям.

Житель Северной столицы, приславший ролик в редакцию «Фонтанки», отметил, что мужчина чередовали обещания о расправе с оскорблениями российских властей.

Видео уже заинтересовало сотрудников полиции, они начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что мужчина угрожал участнику специальной военной операции (СВО), находящемуся в госпитале после тяжелого ранения. На аудиозаписи, предположительно, уроженец Кавказа в грубой форме требует от бойца отдать долг.

ЖЗЛ
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