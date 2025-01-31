Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

Полиция задержала двух петербуржцев за видео с угрозами участнику СВО

Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Начало событий в новости Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Полицейские нашли и задержали двух жителей Петербурга, которые в пьяном состоянии записали трехминутное видео с угрозами знакомому, который ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Запись была обнаружена в ходе мониторинга интернета. Молодые люди в измененном сознании с использованием нецензурной лексики высказывали угрозы участнику СВО, заявив, что «по одной земле ходить не будем».

Их доставили в отдел полиции, где они принесли извинения и выразили раскаяние от содеянного.