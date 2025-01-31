Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 31 января 2025Силовые структуры

Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

Полиция задержала двух петербуржцев за видео с угрозами участнику СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские нашли и задержали двух жителей Петербурга, которые в пьяном состоянии записали трехминутное видео с угрозами знакомому, который ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Запись была обнаружена в ходе мониторинга интернета. Молодые люди в измененном сознании с использованием нецензурной лексики высказывали угрозы участнику СВО, заявив, что «по одной земле ходить не будем».

Их доставили в отдел полиции, где они принесли извинения и выразили раскаяние от содеянного.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Знаменитый российский адвокат лишилась 100 тысяч долларов из-за аферы с бриллиантами

      Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

      В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше