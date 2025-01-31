Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

Полицейские нашли и задержали двух жителей Петербурга, которые в пьяном состоянии записали трехминутное видео с угрозами знакомому, который ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Запись была обнаружена в ходе мониторинга интернета. Молодые люди в измененном сознании с использованием нецензурной лексики высказывали угрозы участнику СВО, заявив, что «по одной земле ходить не будем».
Их доставили в отдел полиции, где они принесли извинения и выразили раскаяние от содеянного.