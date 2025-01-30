Опубликована аудиозапись с угрозами «служащему дяде Вове за кусок хлеба» бойцу СВО

Опубликована аудиозапись угроз бойцу СВО с порицанием факта службы в ВС РФ

Мужчина угрожал участнику специальной военной операции (СВО), находящемуся в госпитале после тяжелого ранения. Аудиозапись разговора опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На записи, предположительно, уроженец Кавказа в грубой форме требует о бойца отдать долг. В разговоре он называет солдата «рожей автоматной» и порицает его за «службу хозяину за кусок хлеба».

Встретившиеся с собеседником военнослужащего активисты поинтересовались, кто имелся в виду по «хозяином», которому служит солдат. «Дядя Вова, наверное», — ответил он, не уточнив, о ком именно идет речь. С мужчины взяли обещание, что он не будет пытаться взыскать с бойца долг «по блатной теме».

Ранее другой участник СВО, воспитывающих четверых детей, заявил об угрозах. Мужчина обвинил командование воинской части в поборах за предоставление отпуска. Солдат отказался платить, после чего был оправлен в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии.