Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 30 января 2025Россия

Опубликована аудиозапись с угрозами «служащему дяде Вове за кусок хлеба» бойцу СВО

Опубликована аудиозапись угроз бойцу СВО с порицанием факта службы в ВС РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Мужчина угрожал участнику специальной военной операции (СВО), находящемуся в госпитале после тяжелого ранения. Аудиозапись разговора опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На записи, предположительно, уроженец Кавказа в грубой форме требует о бойца отдать долг. В разговоре он называет солдата «рожей автоматной» и порицает его за «службу хозяину за кусок хлеба».

Встретившиеся с собеседником военнослужащего активисты поинтересовались, кто имелся в виду по «хозяином», которому служит солдат. «Дядя Вова, наверное», — ответил он, не уточнив, о ком именно идет речь. С мужчины взяли обещание, что он не будет пытаться взыскать с бойца долг «по блатной теме».

Ранее другой участник СВО, воспитывающих четверых детей, заявил об угрозах. Мужчина обвинил командование воинской части в поборах за предоставление отпуска. Солдат отказался платить, после чего был оправлен в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      В России заявили о заморозке проекта по продаже вина онлайн

      Россиянина осудили на 13 лет за поджоги на железной дороге по заданию Украины

      Врач развеял миф о безопасной дозе алкоголя

      Нападение гигантской рыбы на русалку из России сняли на видео

      Крупнейшая экономика Европы сократилась сильнее прогноза

      Опубликована аудиозапись с угрозами «служащему дяде Вове за кусок хлеба» бойцу СВО

      Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

      Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше