Многодетный участник СВО заявил об угрозах расправы после отказа платить командованию

Многодетный участник СВО сообщил об угрозах после отказа платить командованию

Отец четырех детей Алексей, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

40-летний россиянин дважды отправлялся на фронт, возвращаясь в часть после ранений. После первой травмы в июне 2024 года ему понадобился отпуск для оформления документов на новорожденных двойняшек. За отпуск с него якобы потребовали пять тысяч рублей за каждый день отдыха.

По возвращении в часть у него потребовали еще 150 тысяч рублей. Он отказался платить, после чего его отправили в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии (ВВК). Через месяц мужчина снова получил ранение и вернулся в часть. Там его принудили отдать выплату в миллион рублей за боевую травму.

«Сказали, деньги отдай нам, иначе опять поедешь на передовую, а третьего раза не будет», — рассказала жена военнослужащего.

После этого терапевт полностью освободил Алексея от военной службы по состоянию здоровья. Однако начальство не согласилось с решением и снова якобы начало угрожать. Супруга мужчины отправила запросы в Следственный комитет и прокуратуру, однако об этом узнал вымогавший деньги офицер. Затем у Алексея отобрали военный билет, телефон, оформили по документам как дезертира и избили в туалете.

Через несколько дней лежащему в госпитале военнослужащему вернули телефон и пообещали отвезти на передовую в наручниках. Сам Алексей утверждает, что может подтвердить свою историю при помощи банковских операций.

Ранее фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик рассказал, что командование подразделения угрожает ему побоями и последующим переводом в штурмовики. По словам бойца, его подчиненных перевели из бригады изобретателей в другие подразделения, затем они пали на поле боя. На данный момент самого конструктора перевели в 102-й полк, от офицеров которого ему поступают угрозы.