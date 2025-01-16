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19:58, 16 января 2025Россия

Многодетный участник СВО заявил об угрозах расправы после отказа платить командованию

Многодетный участник СВО сообщил об угрозах после отказа платить командованию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отец четырех детей Алексей, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

40-летний россиянин дважды отправлялся на фронт, возвращаясь в часть после ранений. После первой травмы в июне 2024 года ему понадобился отпуск для оформления документов на новорожденных двойняшек. За отпуск с него якобы потребовали пять тысяч рублей за каждый день отдыха.

По возвращении в часть у него потребовали еще 150 тысяч рублей. Он отказался платить, после чего его отправили в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии (ВВК). Через месяц мужчина снова получил ранение и вернулся в часть. Там его принудили отдать выплату в миллион рублей за боевую травму.

«Сказали, деньги отдай нам, иначе опять поедешь на передовую, а третьего раза не будет», — рассказала жена военнослужащего.

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После этого терапевт полностью освободил Алексея от военной службы по состоянию здоровья. Однако начальство не согласилось с решением и снова якобы начало угрожать. Супруга мужчины отправила запросы в Следственный комитет и прокуратуру, однако об этом узнал вымогавший деньги офицер. Затем у Алексея отобрали военный билет, телефон, оформили по документам как дезертира и избили в туалете.

Через несколько дней лежащему в госпитале военнослужащему вернули телефон и пообещали отвезти на передовую в наручниках. Сам Алексей утверждает, что может подтвердить свою историю при помощи банковских операций.

Ранее фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик рассказал, что командование подразделения угрожает ему побоями и последующим переводом в штурмовики. По словам бойца, его подчиненных перевели из бригады изобретателей в другие подразделения, затем они пали на поле боя. На данный момент самого конструктора перевели в 102-й полк, от офицеров которого ему поступают угрозы.

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