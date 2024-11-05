Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

Военный конструктор Порядин заявил об угрозах перевести его в штурмовики

Фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик в своем Telegram-канале рассказал, что командование подразделения угрожает ему побоями и последующим переводом в штурмовики.

От комбата звучали слова: «Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово». Не очень адекватное отношение командования, согласитесь Иван Порядин фронтовой военный конструктор

По словам Механика, его подчиненных перевели из бригады изобретателей в другие подразделения, затем они пали на поле боя. На данный момент самого конструктора перевели в 102-ой полк, от офицеров которого ему поступают угрозы.

Боец СВО обвинил прапорщика в угрозах расправой из-за бочки топлива

25 сентября участник специальной военной операции (СВО) Артур Беккер обвинил начальника в угрозе расправой.

В документе на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина подчеркивается, что инцидент произошел из-за ошибки на передовой. Боец неверно внес данные в путевые документы — это привело к перерасходу 200 литров горючего, что эквивалентно примерно одной бочке. Ошибкой оказался недоволен его начальник — некий старший прапорщик Дементьев.

Дементьев, находясь в полевом лагере, где расположена названная часть, в вечернее время 24 сентября 2024 года зарядил охотничье ружье и направил на Беккера А.А., угрожая которым, приказал последнему проследовать с ним, чтобы его «обнулить» из заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина

Как рассказал солдат, прапорщик, получив отказ, нанес ему несколько ударов по голове, а затем пообещал подстроить смерть военнослужащего в том случае, если тот кому-либо расскажет об избиении. Бастрыкина попросили дать правовую оценку действиям прапорщика и привлечь его к уголовной ответственности.

Бойцы Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики

В сентябре добровольцы СВО с позывными Гудвин и Эрнест обвинили командира полка в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом они заявили на видео, которые было опубликовано после штурма, ставшего последним для обоих бойцов. Дело получило широкую огласку, разобраться в случившемся поручил лично глава Минобороны Андрей Белоусов.

13 сентября стало известно, что двое солдат погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

Позже военкор Александр Коц заявил о кадровых перестановках в подразделении. При этом обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения, отметил он.