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18:54, 25 сентября 2024Россия

Участник СВО обвинил начальника в угрозах «обнулить» его за ошибку с бочкой топлива

Участник СВО обвинил прапорщика в угрозах расправой из-за бочки топлива
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Артур Беккер обвинил начальника в угрозе расправой. Это следует из заявления о преступлении на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, текст которого предоставил «Ленте.ру» адвокат бойца Максим Гребенюк.

В документе указано, что все произошло из-за ошибки на передовой. Солдат неверно внес данные в путевые документы, что привело к перерасходу 200 литров горючего, что эквивалентно примерно одной бочке. Этим оказался недоволен его начальник — некий старший прапорщик Дементьев.

Дементьев, находясь в полевом лагере, где расположена названная часть, в вечернее время 24 сентября 2024 года зарядил охотничье ружье и направил на Беккера А.А., угрожая которым, приказал последнему проследовать с ним, чтобы его «обнулить»

из заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина

Получив отказ, прапорщик, по словам бойца, нанес ему несколько ударов по голове, а после этого пообещал подстроить смерть военнослужащего в том случае, если тот кому-либо расскажет об избиении.

В заявлении пострадавшая сторона просит главу СК дать правовую оценку действиям прапорщика и привлечь его к уголовной ответственности. Также юрист ходатайствовал о возвращении пострадавшего от рук командира бойца в безопасное место и его переводе в другое подразделение Российской армии из-за опасений за жизнь военнослужащего.

Кроме того, в заявлении говорится о невыплате компенсации за ранение, которое боец получил летом этого года. Несмотря на имеющиеся в распоряжении бойца медицинские документы, ему не была перечислена соответствующая денежная сумма, указано там. В связи с этим адвокат бойца попросил привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, в которой тот проходит службу, а также начальника медицинского отряда, где проходил лечение боец.

Ранее в сентябре добровольцы СВО с позывными Гудвин и Эрнест обвинили командира полка в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом они заявили на предсмертном видео, которые было опубликовано после штурма, ставшего последним для обоих бойцов. Дело получило широкую огласку, разобраться в случившемся поручил лично глава Минобороны Андрей Белоусов. Позже военкор Александр Коц заявил о кадровых перестановках в подразделении. При этом обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения, отметил он.

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      Алан Босиков
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