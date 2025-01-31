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08:12, 31 января 2025Бывший СССР

Украина попыталась отменить концерт российской певицы в Словакии

Pravda: Посол Украины Кастран хотел добиться отмены концерта Нетребко в Словакии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран направлял Словакии дипломатическую ноту протеста, пытаясь тем самым добиться отмены концерта российской певицы Анны Нетребко в стране. Об этом пишет портал Pravda, ссылаясь на источник в словацком правительстве.

Представитель кабмина, пожелавший остаться анонимным, раскрыл, что в последние несколько недель между главой дипмиссии Украины и министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром все чаще возникают разногласия. В частности, Кастран захотел отменить концерт Нетребко, назвав его проведение в Братиславе «неприемлемым».

До этого украинского дипломата вызывали в МИД Словакии и выражали ему протест в связи с вмешательством Киева во внутренние дела республики. Ему также сообщили об осведомленности властей тем, что украинцы свозят группы своих соотечественников на антиправительственные митинги в словацкую столицу.

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