Фицо: Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина начала рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TA3.

По его словам, Киев выразил готовность рассмотреть эту возможность под «огромным давлением», которое Словакия оказывает на президента Украины Владимира Зеленского.

Наиболее разумным решением для Европы Фицо назвал продолжение транзита российского газа Украиной. По его словам, решение Киева прекратить его имеет катастрофические последствия. Он заявил, что это отражается на стоимости газа для европейских потребителей.

Ранее Фицо обвинил Зеленского, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи с обязательством поддержки членства Украины в НАТО, которое Братислава должна была подписать. По словам словацкого премьера, Зеленский тем самым дал понять, что не собирается менять решение относительно транзита.