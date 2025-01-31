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10:21, 31 января 2025Культура

Умерла бэк-вокалистка The Beatles и подруга Мика Джаггера

Ушла из жизни британская певица Марианна Фейтфулл
Ольга Коровина

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Британская исполнительница Марианна Фейтфулл ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание BBC.

Марианна была одной из заметных фигур в рок-музыке 60-х. Путь в шоу-бизнес для нее открыл фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер, с которым ее связывали романтические отношения. Фейтфулл начала выпускать собственную музыку и участвовала в записи многих культовых композиций. Среди них выделяется «Yellow Submarine» легендарной группы The Beatles, для которой певица выступила в качестве бэк-вокалистки. Также Марианна снялась в одной из второстепенных ролей в музыкальном фильме группы Pink Floyd «Стена».

В 2020 году Фейтфулл была госпитализирована в одну из больниц Лондона с коронавирусом. В ходе лечения у нее начались проблемы с дыханием, которые преследовали ее до самой смерти. Артистка рассказывала, что теперь занимается пением исключительно для терапии.

Ранее сообщалось, что известный слепой исполнитель, солист Курганской филармонии Николай Горланов ушел из жизни в возрасте 33 лет.

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