В США идентифицировали останки жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

Американские власти идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, всего было обнаружено 41 тело. Об этом рассказал глава пожарной охраны и скорой помощи столицы США Джон Доннелли, пишет РИА Новости.

«Был извлечен 41 набор останков, 28 жертв были положительно идентифицированы», — отметил он.

По его словам, 18 семьям погибших уже сообщили об их утрате. Доннелли добавил: чтобы закончить поиски погибших, необходимо поднять самолет из воды.

30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines.