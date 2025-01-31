В США идентифицировали останки жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

Американские власти идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, всего было обнаружено 41 тело. Об этом рассказал глава пожарной охраны и скорой помощи столицы США Джон Доннелли, пишет РИА Новости.
«Был извлечен 41 набор останков, 28 жертв были положительно идентифицированы», — отметил он.
По его словам, 18 семьям погибших уже сообщили об их утрате. Доннелли добавил: чтобы закончить поиски погибших, необходимо поднять самолет из воды.
30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines.