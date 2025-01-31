Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 31 января 2025Мир

В США идентифицировали останки жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters

Американские власти идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, всего было обнаружено 41 тело. Об этом рассказал глава пожарной охраны и скорой помощи столицы США Джон Доннелли, пишет РИА Новости.

«Был извлечен 41 набор останков, 28 жертв были положительно идентифицированы», — отметил он.

По его словам, 18 семьям погибших уже сообщили об их утрате. Доннелли добавил: чтобы закончить поиски погибших, необходимо поднять самолет из воды.

30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Что изменится в России с 1 февраля. Рост маткапитала, пенсий, пособий, а также жесткие ограничения для мигрантов

      Захарова раскрыла роль России на мировой арене

      В США увидели лишь два сценария окончания конфликта на Украине

      В Нижегородской области завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона

      Захарова рассказала о последствиях русофобии на Западе

      В гостинице Одессы прогремел взрыв

      Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского полудиктатором

      Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом

      В США идентифицировали останки жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

      В российском городе переезжающим из аварийного дома выдали непригодные для жизни квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше