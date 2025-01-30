На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

На борту разбившегося в США лайнера находились чемпионы мира Наумов и Шишкова

В США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Они возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Канзасе.

На борту находились чемпионы мира из России в парном катании

По предварительной информации, на борту были Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России. На зимней Олимпиаде 1992 года в Альбервиле они заняли пятое место, на Играх в Лиллехаммере в 1994 году — четвертое. В 1995-м Шишкова и Наумов поженились, а в 1998-м, после того как не попали в состав национальной сборной на Олимпиаду в Нагано, решили эмигрировать в США.

В Америке Шишкова и Наумова стали заниматься тренерской работой, их подопечными, например, была пара Кэтрин Оршер — Гаррет Лукаш, которые выигрывали чемпионат США в 2005 году. Сын Шишковой и Наумова Максим, который родился 1 августа 2001 года, пошел по стопам родителей и стал фигуристом. На прошедшем чемпионате США он занял четвертое место в соревнованиях одиночников.

«Это моя девочка, я ее дочку крестила»

В разбившемся самолете находилась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Она является ученицей заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас. Шишкова и Наумов... Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

Партнером Волянской был Валерий Спиридонов. Вместе они становились победителями международных турниров Blue Swords, Nebelhorn Trophy и St. Gervais International, а также зимней Спартакиады народов СССР. Дуэт завоевал бронзу на чемпионате СССР и выиграл Кубок СССР. После завершения карьеры Волянская принимала участие в различных ледовых шоу. В последнее время она тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии.

Первоначально появлялась информация, что среди пассажиров были еще две фигуристки, которые ранее выступали за Россию — Аннабель Морозов и Алиса Ефимова. Однако позднее они заявили, что это не так. Ефимова рассказала, что она и ее партнер Миша Митрофанов улетели после чемпионата в понедельник, 27 января. Николай Морозов, отец Аннабель Морозов, также опроверг нахождение дочери на борту.

Федерация фигурного катания США подтвердила гибель спортсменов

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены. «Мы опустошены этой ужасной трагедией и переживаем вместе с семьями жертв. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», — сказано в заявлении US Figure Skating.

Среди погибших американских спортсменов, согласно последним данным, Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг. Все они — молодые фигуристы, которые проходили Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.