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06:50, 31 января 2025Мир

USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты

KI: USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) отправило украинским организациям, получавшим гранты от него, письма с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом заявила главный редактор издания Kyiv Independent (KI) Ольга Руденко, пишет РИА Новости.

«Через пару дней назад после указа [президента США Дональда] Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: "Немедленно остановите всю деятельность" и "Не брать на себя новые расходы"», — сказала она.

По словам журналистки, финансирование украинских проектов после издания указа американского лидера «остановилось за ночь». Она также добавила, что уже находящиеся на счетах организаций средства были заморожены.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что приостановка финансирования Киева со стороны USAID — это неожиданность для властей Украины. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.

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