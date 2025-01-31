Ушел из жизни актер из фильма «Бумер»

Умер актер из фильма «Бумер» Анатолий Зобнин

Российский актер Анатолий Зобнин, известный по роли в фильме «Бумер», ушел из жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, артист, исполнивший роль Сиплого в культовом фильме нулевых, скончался в больнице. Известно, что в последнее время Зобнин проходил курс лечения от пневмонии. Также ему было диагностировано онкологическое заболевание.

Снявшись в «Бумере», Анатолий запомнился зрителям и фанатам картины, но эта роль осталась единственной в его актерской карьере.

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