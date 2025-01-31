Устроившего стрельбу с балкона россиянина задержали в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу с балкона

В Химках сотрудники полиции задержали вооруженного жителя Пензенской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

О вооруженном мужчине на балконе многоквартирного дома в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники установили его личность и забрали в отдел. У него также изъяли и отправили на исследование пистолет. По данным ТАСС, из него мужчина устроил стрельбу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина случайно выстрелил в соседа после ссоры.