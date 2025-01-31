В Британии посчитали Украину дырой для денег

Чиновники Британии опасаются, что министр финансов Рейчел Ривс расценивает Украину как бездонную бочку для британских финансов. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.
В статье об отправке миротворцев на Украину отмечается, что министр обороны Джон Хили настаивает на том, чтобы Великобритания показала твердое лидерство в этом вопросе. Однако некоторые чиновники выражают опасения.
«Некоторые чиновники считают, что им еще предстоит убедить министра финансов Рейчел Ривс в важности Украины, и опасаются, что она видит в ней "дыру для денег"», — говорится в статье.
Ранее в Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году. Министерство обороны страны рассказало о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов стерлингов.