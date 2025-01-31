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21:31, 31 января 2025Мир

В Британии посчитали Украину дырой для денег

The Times: Глава Минфина Британии может расценивать Украину как дыру для денег
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Чиновники Британии опасаются, что министр финансов Рейчел Ривс расценивает Украину как бездонную бочку для британских финансов. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

В статье об отправке миротворцев на Украину отмечается, что министр обороны Джон Хили настаивает на том, чтобы Великобритания показала твердое лидерство в этом вопросе. Однако некоторые чиновники выражают опасения.

«Некоторые чиновники считают, что им еще предстоит убедить министра финансов Рейчел Ривс в важности Украины, и опасаются, что она видит в ней "дыру для денег"», — говорится в статье.

Ранее в Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году. Министерство обороны страны рассказало о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов стерлингов.

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