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07:00, 25 января 2025Мир

В Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году

В Британии рассказали о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Великобритания обязуется предоставлять Украине военную поддержку в размере трех миллиардов фунтов стерлингов «пока это будет необходимо» наряду с другими тратами на Киев. Объем планируемой к выделению Украине помощи в 2025 году раскрыл замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард в рамках ответа на парламентский запрос члена Палаты общин Джима Шеннона. С текстом соответствующих сообщений ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить госсекретаря по вопросам обороны, какое военное финансирование он планирует предоставить Украине в 2025 году», — говорилось в запросе Шеннона.

В рамках своего ответа Поллард подчеркнул, что Британия привержена обязательству поддерживать Украину.

«Правительство намерено предоставлять Украине военную поддержку в размере трех миллиардов фунтов стерлингов каждый финансовый год до тех пор, пока это будет необходимо. Кроме того, в течение следующих двух финансовых лет правительство предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 1,5 миллирда фунтов стерлингов в рамках первой части кредита объемом 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках программы экстренного кредитования G7 Extraordinary Revenue Acceleration, которая позволит Украине осуществлять крупные проекты закупок», — объяснил Поллард.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о столетнем партнерстве», — объяснял Зеленский.

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