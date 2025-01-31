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15:38, 31 января 2025Бывший СССР

В Эстонии понадеялись на скорый разрыв связей с Московским патриархатом

В МВД Эстонии надеются на скорый разрыв связей с Московским патриархатом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство внутренних дел Эстонии заявило о вероятном разрыве связей между Эстонской православной церковью (ЭПЦ) и Московским патриархатом. Об этом заявил советник по религиозным вопросам ведомства прибалтийской республики Ринго Рингвеэ, пишет ERR.

«Мы надеемся, что весной парламент одобрит проект поправок к закону о церквях и приходах и до лета он вступит в силу», — заявил чиновник.

Рингвеэ заявил, что руководство Эстонии не намеревается закрыть приходы ЭПЦ. Однако он рассказал, что окончательное решение о закрытии религиозных объединений в итоге примет лишь суд.

Ранее в Эстонии правительство утвердило законопроект об обязательном изменении религиозным объединениям устава и полного отказа от связей с Русской православной церковью. По словам представителей руководства республики, церковь является для России якобы самым важным инструментом влияния в Эстонии.

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