В Эстонии понадеялись на скорый разрыв связей с Московским патриархатом

В МВД Эстонии надеются на скорый разрыв связей с Московским патриархатом

Министерство внутренних дел Эстонии заявило о вероятном разрыве связей между Эстонской православной церковью (ЭПЦ) и Московским патриархатом. Об этом заявил советник по религиозным вопросам ведомства прибалтийской республики Ринго Рингвеэ, пишет ERR.

«Мы надеемся, что весной парламент одобрит проект поправок к закону о церквях и приходах и до лета он вступит в силу», — заявил чиновник.

Рингвеэ заявил, что руководство Эстонии не намеревается закрыть приходы ЭПЦ. Однако он рассказал, что окончательное решение о закрытии религиозных объединений в итоге примет лишь суд.

Ранее в Эстонии правительство утвердило законопроект об обязательном изменении религиозным объединениям устава и полного отказа от связей с Русской православной церковью. По словам представителей руководства республики, церковь является для России якобы самым важным инструментом влияния в Эстонии.