В Европе решили отменить ограничения максимальных цен на газ

Reuters: Евросоюз отменил предельный уровень цен на газ

Введенное в 2022 году в Евросоюзе ограничение максимальных цен на газ истечет в пятницу, 31 января. О решении отменить предельный уровень стоимости топлива сообщает Reuters.

По данным издания, власти объединения были бы готовы продлить действие ограничений, если бы цены на газ выросли до необычно высокого уровня на фоне сокращения Россией поставок газа в результате введения санкций. Ограничение должно было вступить в силу, если цены на газ в Европе достигнут 180 евро за мегаватт-час — уровня, которого эталонная цена в ЕС не достигала с начала энергетического кризиса в Европе в 2022 году, когда она превысила 300 евро за мегаватт-час, — отмечают авторы.

«К счастью, мы больше никогда не попадали в ситуацию, в которой могли бы выяснить, эффективен этот инструмент или нет», — сказал один из дипломатов ЕС.

Мнения стран ЕС и представителей промышленности относительно отмены ограничений разделились: в Германии беспокоились, что мера нарушит функционирование энергетических рынков или снизит способность Европы привлекать поставки газа на мировых рынках с высокой ценовой конкуренцией. Италия же хотела, чтобы ЕС сохранил предельный уровень цен и изменил его, чтобы ограничить цены на более низких уровнях. Отраслевая ассоциация Eurogas поддержала постепенный отказ от чрезвычайных мер, введенных во время энергетического кризиса.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада дорого заплатили за возможность достичь свободы от российских энергоресурсов. Она отметила, что после отказа от энергоресурсов из России ряд домохозяйств и предприятий столкнулся с «заоблачными затратами на электроэнергию». Из-за этого автомобильная и химическая отрасли находятся на грани закрытия, указала председатель ЕК.