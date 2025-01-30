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21:20, 30 января 2025Мир

В ЕК заявили о высокой цене отказа от российских энергоресурсов

Фон дер Ляйен: Запад дорого заплатил за свободу от энергоресурсов из России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mariana Greif / Reuters

Страны Запада дорого заплатили за возможность достичь свободы от российских энергоресурсов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости.

«Импорт газа из России сократился примерно на 75 процентов. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что после отказа от энергоресурсов из России ряд домохозяйств и предприятий столкнулся с «заоблачными затратами на электроэнергию». Из-за этого автомобильная и химическая отрасли находятся на грани закрытия, указала председатель ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Глава Еврокомиссии констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы.

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