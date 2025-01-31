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06:33, 31 января 2025Россия

В Госдуме запланировали запрет сатанизма

В феврале в Госдуму внесут законопроект о запрете идеологии сатанизма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В феврале 2025 года в Госдуму внесут законопроект о запрете сатанизма, под ограничения попадет в том числе соответствующая идеология. О соответствующих планах сообщил депутат Николай Бурляев в беседе с РИА Новости.

«Подготовка документа уже началась. (....) Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых „церквей сатаны“ США и Украины на территории РФ», — подчеркнул Бурляев.

Он отметил, что в данный момент сатанизм не запрещен на территории России. При этом соответствующая идеология противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям.

О том, что в Госдуме захотели на законодательном уровне запретить сатанизм, признав его экстремистским движением, стало известно в июне 2024 года. Как заявила депутат Татьяна Буцкая, сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как «квадробинг», «фурри» и «терианы».

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