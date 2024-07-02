В России захотели запретить сатанизм

В Госдуме захотели запретить сатанизм и признать движение экстремистским

Госдума захотела запретить в России сатанизм и признать движение экстремистским. Вопрос обсуждался на заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пишет «КоммерсантЪ».

Как пишет издание, участники дискуссии сатанизмом назвали широкий круг понятий от «групп смерти» до чайлдфри. В частности, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов обратил внимание на то, что ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), «вобравшее в себя многие признаки сатанизма в России, запрещено, а сам сатанизм — нет». А депутат Татьяна Буцкая, в свою очередь, отметила, что сегодня сатанизм мимикрирует и под такие субкультуры, как «квадробинг», «фурри» и «терианы».

«Нам противостоят сегодня фашисты, сатанисты, нацисты, которые опираются на силы зла. (...) Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи»,— заявила глава комитета Ольга Тимофеева.

Ранее в России захотели запретить идеологию чайлдфри. Идеологию сознательного желание не иметь детей в Минюсте назвали экстремистски направленной. Депутат Госдумы Евгений Федоров позднее призвал ввести в России налог на бездетность.