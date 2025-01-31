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22:46, 31 января 2025Интернет и СМИ

В Израиле взломали WhatsApp

The Guardian: В Израиле взломали WhatsApp при помощи шпионского ПО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В Израиле взломали мессенджер WhatsApp при помощи шпионского программного обеспечения (ПО) Paragon Solutions. Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что целью стали около ста журналистов и гражданских активистов. Источники в WhatsApp подтвердили, что некоторые аккаунты, вероятно, были скомпрометированы, пользователей предупредили о возможном взломе.

В статье уточняется, что атака велась при помощи метода «нулевого клика», когда вирус попадает на устройство без необходимости переходить по вредоносным ссылкам. Также сообщается, что целью израильских спецслужб могло стать противодействие пропалестинской активности.

Ранее россиянам назвали четыре простых правила защиты от взлома телефона. Как рассказали в МВД, регулярное обновление приложений поможет не стать жертвой злоумышленников.

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