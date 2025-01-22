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19:02, 22 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре простых правила защиты от взлома телефона

МВД России: Регулярное обновление приложений поможет избежать взлома телефона
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Регулярное обновление приложений поможет избежать взлома телефона или компьютера. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» заявило МВД РФ, назвавшее четыре простых правила защиты от мошенников.

В ведомстве посоветовали россиянам включить автоматические обновления приложений, чтобы не стать жертвой злоумышленников. «Это самый простой способ быть в безопасности», — говорится в сообщении.

Также в МВД заявили, что необходимо обновлять не только компьютер, но и телефон, роутер, а также умные устройства. Также следует проверять устройства, которыми давно не пользовались, так как они могут быть уязвимы для мошеннических атак.

Правоохранители подчеркнули, что обновления нужно устанавливать только из официальных источников — на сайтах или с помощью встроенных систем.

Ранее в МВД раскрыли главное правило защиты от мошенников. Ведомство призвало россиян никому не доверять без проверки.

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