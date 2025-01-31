В Кремле высказались о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

Песков: Нужно продолжать обращать внимание на преступления киевского режима

Нужно продолжать обращать внимание на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Русском Поречном Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», — призвал Песков.

Высказывая позицию о преступлениях ВСУ в приграничном регионе, пресс-секретарь российского президента обозначил, что о таких событиях необходимо говорить. «Это нужно озвучивать, показывать», — заключил он.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал события в Русском Поречном геноцидом. Он заявил, что после освобождения села российские Вооруженные силы предоставили снимки с места происшествия, от которых «кровь стынет в жилах».

