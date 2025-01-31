В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после авиакатастрофы в Вашингтоне

Песков: Разговора Путина и Трампа все еще не было

Разговора призидента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа все еще не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Уточняется, что таким образом политик прокомментировал слова Трампа о том, что он не обсуждал авиакатастрофу в Вашингтоне с российским коллегой. «Не было [контактов]», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой по поводу россиян, находившихся на борту разбившегося самолета. Он отметил, что США будут содействовать перевозке тел в Россию, учитывая то, что между странами сейчас нет прямых авиасообщений.