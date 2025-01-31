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11:28, 31 января 2025Россия

В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

Показаны запросы с телефона бойца ВСУ в Курской области: он искал нюдсы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В России взломали телефон бойца Вооруженных сил Украины, (ВСУ) которого «задвухсотили» в Курской области. Историю его поисковых запросов опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Украинский солдат интересовался сроками завершения конфликта и переговорами, в том числе с участием президента США Дональда Трампа.

Помимо этого, украинского солдата интересовал курс доллара и нюдсы украинской певицы Надежды Дорофеевой.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал медиафайлы с телефона другого бойца ВСУ. На одной из фотографий солдат держит в руке игрушку со свастикой. На другом снимке тот же мужчина позирует в форме, похожей на нацистскую.

ЖЗЛ
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