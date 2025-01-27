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13:41, 27 января 2025Россия

Российский военкор опубликовал фото с телефона ликвидированного бойца ВСУ. На одном из них солдат держит игрушку со свастикой

Военкор Коц показал видео с телефона бойца ВСУ, снятое под Суджей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео и фото с трофейного телефона ликвидированного в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На одном из обнародованных снимков украинский солдат держит игрушечную панду с нарисованной на животе свастикой. Кроме того, в его личном архиве оказались фото военной техники и снимки с оружием, а также фотография в форме, напоминающей облачение солдата СС. Помимо этого, Коц опубликовал видеозапись, на которой запечатлены виды российского приграничного региона: оператор едет в кузове грузовика по улицам Курской области, в кадр попадают полуразрушенные здания и прикрепленный на забор указатель «Суджа».

«Чуть-чуть сниму. Сейчас будет еще одну ***** [фигню] проезжать», — говорят за кадром на русском языке. Ролик, предположительно, был снят в конце лета или начала осени, на что указывает зеленая листва на деревьях.

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Владельца телефона ликвидировали в лесу

На одном из последних снимков в публикации Коца мужчина в военной форме лежит на земле лицом вниз. По словам военкора, это ликвидированный в Ольговском лесу владелец смартфона.

Путешествие в Россию закончил, но оставил на память фото и видео в телефоне. Их сохранили бойцы космической пехоты — мотострелки полка ВКС

Александр Коцвоенный корреспондент

ВС России продолжают вытеснять ВСУ из приграничья, под контроль возвращен еще один населенный пункт

Российское Минобороны отчиталось об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области от солдат ВСУ. Речь идет о Николаево-Дарьино, расположенном в Суджанском районе. Неофициальные данные об освобождении села появились еще 11 января. Тогда сообщалось, что ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортеров, одну боевую машину пехоты Bradley и один бронеавтомобиль «Козак». Всего противник лишился около 100 солдат в результате наступательный действий Российской армии.

С начала месяца в том числе были освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

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В сети также появились кадры, на которых земля в Курской области усеяна разлагающимися украинскими солдатами. В объектив автора ролика попали тюремные наколки одного из ликвидированных военных и несколько тел, сваленных друг на друга.

За последние сутки на курском направлении ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, еще несколько сдались в плен. В общей сложности противник, по последним данным Минобороны, лишился порядка 55 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область.

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